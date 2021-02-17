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Цианобактерии помогут людям выжить на Марсе

Наука

Немецкие учёные из Бременского университета выяснили, какой вид водорослей даёт шансы на жизнь на Марсе, сообщает Science Alert.

Астробиологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что водоросли способны расти в марсианских атмосферных условиях.

Так, цианобактерии могут использовать имеющиеся на Марсе газы в качестве источника азота и углерода, сообщил астробиолог Сиприен Версо.

Эти бактерии широко распространены и на Земле.

По мнению учёных, именно цианобактерии способствовали тому, что атмосфера Земли стала пригодной для дыхания.

Специалисты разработали биореактор под названием Atmos, чтобы узнать, можно ли их выращивать. Оказалось, что бактерии растут в марсианских условиях.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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