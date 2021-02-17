Раскрыты подробности смерти египетского фараона

Мумию фараона Секененра Таа II просканировали с помощью компьютерной томографии. В результате были обнаружены новые черепно-мозговые травмы и ранее неизвестные повреждения, которые были скрыты при бальзамировании. Результаты исследования египетских учёных Каирского университета опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Находку обнаружили ещё в 80-е гг. XIX века. Впервые она были изучена в 1886 году. Тогда учёные обнаружили несколько травм головы, которые и стали причиной гибели.

Учёным удалось выяснить, что в момент смерти у фараона были связаны руки за спиной, а удары ему наносили несколькими видами оружия.

По версии автора исследования доктора Сахара Салима, смерть фараона была церемониальной казнью. Это говорит о том, считает учёный, что Секененра действительно находился на передовой со своими воинами и подвергал себя опасности, чтобы освободить Египет.