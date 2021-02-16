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На космодроме Байконур сократится численность персонала

Наука

В 2021 году оптимизация затронет персонал космодрома Байконур. Количество сотрудников космического центра "Южный" сократится более чем на 400 человек.

На космодроме Байконур сократится численность персонала

Сейчас на Байконуре трудятся 5407 человек. Но уже к концу года их останется ровно 5000. Сокращению персонала есть несколько причин, взаимосвязанных между собой. С момента начала работы космодрома в 1957 году технологическая инфраструктура получила серьёзное развитие. Модернизировались рабочие процессы, повышалась производительность труда, уменьшилась необходимость в дублировании функций.

"Все эти процессы способствовали тому, что в настоящее время для обеспечения запусков требуется меньшее количество персонала", — пояснили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").

Кроме того, сотрудники космодрома выходят на пенсию, получают жилищные сертификаты по программе отселения на территорию России, и уезжают. Сокращений персонала в прошедшем году не проводилось, а кадровая текучка находится в пределах многолетней нормы.

"Состав совместных расчетов по подготовке и пуску ракет космического назначения и космических аппаратов на протяжении многих лет стабилен и позволяет выполнять поставленные задачи", — цитирует пресс-службу РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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