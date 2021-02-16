На космодроме Байконур сократится численность персонала

В 2021 году оптимизация затронет персонал космодрома Байконур. Количество сотрудников космического центра "Южный" сократится более чем на 400 человек.

Сейчас на Байконуре трудятся 5407 человек. Но уже к концу года их останется ровно 5000. Сокращению персонала есть несколько причин, взаимосвязанных между собой. С момента начала работы космодрома в 1957 году технологическая инфраструктура получила серьёзное развитие. Модернизировались рабочие процессы, повышалась производительность труда, уменьшилась необходимость в дублировании функций.

"Все эти процессы способствовали тому, что в настоящее время для обеспечения запусков требуется меньшее количество персонала", — пояснили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос").

Кроме того, сотрудники космодрома выходят на пенсию, получают жилищные сертификаты по программе отселения на территорию России, и уезжают. Сокращений персонала в прошедшем году не проводилось, а кадровая текучка находится в пределах многолетней нормы.

"Состав совместных расчетов по подготовке и пуску ракет космического назначения и космических аппаратов на протяжении многих лет стабилен и позволяет выполнять поставленные задачи", — цитирует пресс-службу РИА Новости.