Нейросеть научилась влиять на поведение людей

Специалисты цифрового подразделения Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии научили искусственный интеллект управлять поведением любого человека, сообщает журнал "Стерлеград".

Могут ли машины восстать против человечества? По словам учёных, это возможно только в том случае, если прогрессом будут управлять люди с недобрыми намерениями.

Несмотря на том, что ИИ не обладает собственными эмоциями, однако способен считывать эмоциональный фон человека и оказывать на него влияние.

Инженеры проверили эффективность своего изобретения. Во время эксперимента человек соперничал с компьютером. В результате всех трёх экспериментов ИИ оказался эффективнее человека.

Данная разработка позволит изучать поведенческие теории, создавать политические практики, цель которых в том, чтобы улучшить социальное благосостояние людей, понимать и воздействовать на то, как люди приобретают привычки здорового питания или экономии энергии.

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