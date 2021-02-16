Кофе влияет на серое вещество мозга - исследование

Швейцарские учёные пришли к выводу, что употребление кофе меняет структуру головного мозга, сообщает lessentiel.lu. Этот напиток не рекомендуется пить вечером, так как это может привести к нарушениям сна.

Недосып влияет на серое вещество. Учёные решили выяснить, какое воздействие на него оказывает употребление кофе. Оказалось, что у людей, которые регулярно пьют кофе, не возникает проблем со сном, но в их сером веществе были выявлены определённые изменения.

В исследовании приняли участие 20 человек. Все они регулярно пили кофе. Спустя 1,5 недели у тех, кто принимал кофеин в форме таблеток, объём мозга стал меньше, чем у тех, кто употреблял плацебо. Особенно пострадала часть мозга, отвечающая за сохранение воспоминаний.

Но это ещё не доказывает негативное влияние кофеина на мозг. Однако можно говорить о том, что регулярное потребление кофе отражается на изменении когнитивного "жёсткого диска". Что касается уменьшения объёма серого вещества, то то он носит непостоянный характер. Все процессы восстанавливаются, если десять дней не пить кофе.

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