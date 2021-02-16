Европейская организация потребителей (BEUC), подала жалобу в Европейскую комиссию на соцсеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей.
По данным организации, соцсеть не обеспечивает на должном уровне защиту несовершеннолетних от опасного контента. Также защитники прав потребителей обеспокоены отсутствием информации о том, какие личные данные пользователей собираются и как используются в дальнейшим.
"Основываясь на результатах нового исследования, Европейская организация потребителей указывает на многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС, а также на отсутствие защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента", — обозначили в документе.
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