В Евросоюзе обвинили TikTok в нарушении прав пользователей

Европейская организация потребителей (BEUC), подала жалобу в Европейскую комиссию на соцсеть TikTok, обвинив ее в нарушении прав пользователей.

По данным организации, соцсеть не обеспечивает на должном уровне защиту несовершеннолетних от опасного контента. Также защитники прав потребителей обеспокоены отсутствием информации о том, какие личные данные пользователей собираются и как используются в дальнейшим.

"Основываясь на результатах нового исследования, Европейская организация потребителей указывает на многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС, а также на отсутствие защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента", — обозначили в документе.