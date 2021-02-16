Прослушивание музыки и занятия йогой продлевают жизнь

Аналитики проанализировали самые популярные запросы в поисковой системе Google жителей Гонконга. Выбор страны связан с тем, что именно там средняя продолжительность жизни составлять 84,7 года, что является рекордным показателем.

Выяснилось, что интернет-пользователи чаще всего случают музыку или ищут занятия йогой.

Потом учёные сравнили эти занятия с продолжительностью жизни. Оказалось, что полученные в результате прослушивания музыки приятные ощущения от музыки помогают увеличить продолжительность жизни. Достаточно всего лишь 20 минут в день, сообщает Express.

"Наше исследование демонстрирует глубокое влияние прослушивания музыки или посещения концертов на чувство здоровья, счастья и благополучия", — рассказал профессор Патрик Фарган.

Кроме того, выяснилось, что у людей старше 40 лет, которые в течение пяти лет регулярно занимались йогой, снизилось артериальное давление. Врачи утверждают, что такая медитативная практика помогает замедлить процесс развития сердечно-сосудистых заболеваний.