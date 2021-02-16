Жители Башкирии в ночь с 18 на 19 февраля могут наблюдать сближение Луны и Марса. Об этом говорится на сайте планетария Уфы.
Ожидается, что это произойдёт 18 февраля около 20:00 оба светила станут видны рядом "высоко над южным горизонтом в созвездии Овна".
Марс появится над растущей Луной как яркая жёлтая звезда.
В 01:48 Луна уйдёт за горизонт ночи, а в 02:47 Марс.
Напомним, что в декабре прошлого года у россиян была возможность увидеть Великое соединение Сатурна и Юпитера.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что для того, чтобы попасть на Марс, нужно освоить Луну.
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