В ночь на 18 февраля россияне смогут увидеть сближение Луны и Марса

Жители Башкирии в ночь с 18 на 19 февраля могут наблюдать сближение Луны и Марса. Об этом говорится на сайте планетария Уфы.

Ожидается, что это произойдёт 18 февраля около 20:00 оба светила станут видны рядом "высоко над южным горизонтом в созвездии Овна".

Марс появится над растущей Луной как яркая жёлтая звезда.

В 01:48 Луна уйдёт за горизонт ночи, а в 02:47 Марс.

Напомним, что в декабре прошлого года у россиян была возможность увидеть Великое соединение Сатурна и Юпитера.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что для того, чтобы попасть на Марс, нужно освоить Луну.﻿