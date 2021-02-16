Прослушивание музыки Антонио Вивальди способствует снижению стресса у рыбок данио-рерио. К такому выводу пришла международная группа учёных в результате исследования, сообщает журнал Behavioural Brain Research.
Дело в том, что этот вид рыб отличается социальностью, поэтому даже непродолжительная изоляция вызывает у них тревогу.
Биологи разделили рыб на две группы, после чего каждую особь изолировали на 24 часа. Одной из групп два раза в сутки включали музыку Вивальди на громкости 65 — 75 децибел. Источник звука при этом располагался в 1,5 метрах от аквариума.
Оказалось, что у рыб, слушавших Вивальди, уровень тревожности был ниже, чем у рыб, которые находились в тишине.
"Обогащение среды классической музыкой может использоваться как альтернативный фактор-анксиолитик, снимающий тревогу, страх, связанную с ними напряженность и усиливающий эмоциональное благополучие", — отметил ведущий научный сотрудник УрФУ, профессор СПбГУ и Юго-Западного университета в Китае Алан Калуев.
Специалисты считают, что полученные результаты могут быть применимы и к людям.
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