Снег в Антарктиде окрасился в зелёный и розовый цвета

У антарктической станции "Академик Вернандский" снег окрасился в малиновый и зелёный цвета, сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

"Цветение" снега наблюдается каждый год. В этом году снег прибрёл малиновый и зелёный оттенки.

Необычный цвет связан с тем, что в снегу активно развивают микроскопические водоросли. Они не боятся низких температур и способны всю зиму храниться под снегом. Водоросли размножаются спорами. Когда наступают благоприятные погодные условия, они начинают прорастать.

Зелёный цвет снега связан с хлорофиллом, который содержится в прорастающих водорослях, а красный — каротиновый слой, в котором содержатся клетки некоторых видов микроводорослей.

Окраска снега влечёт за собой и изменения климата. Цветной снег быстрее тает под воздействием солнечных лучей.

Арктический центр совместно с американскими коллегами из Университета Кембриджа намерены изучить распространённость данного явления в Антарктиде.