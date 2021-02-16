На острове Борнео обнаружили "взрывающихся" муравьёв

Энтомологи обнаружили на острове Борнео новый, неизвестный науке вид муравьёв. Учёные обратили внимание на особенность поведения этих насекомых. Они очень оригинально защищают свой муравейник.

Когда эти муравьи видят, что их колонии находятся в опасности, то рабочие муравьи в прямом смысле жертвуют собой, превращаясь в камикадзе. Их тело просто "взрывается", в результате чего наружу выбрасываются токсины, которые отпугивают врагов.

Муравьи могут устроить взрыв только в том случае, если они перенапрягают своё тело. Отличительная особенность этих насекомых в том, что у них очень большая голова. Такие "взрывающиеся" муравьи обитают в разных уголках Земли.

Ранее учёные опровергли миф о трудолюбии муравьёв.

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