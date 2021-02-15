Метель очистила воздух в Москве от загрязняющих веществ

В пресс-службе московского департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили положительное влияние метели на столичный воздух.
"Прошедшая метель также позитивно сказалась и на качестве воздуха — мощный циклон выразился сильным порывистым ветром и обильным снегопадом, за счет чего значительно снизились концентрации загрязняющих веществ. Среднесуточные концентрации диоксида азота снизились в 2,1 раза, оксида азота в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 в 3 раза, РМ2,5 в 2,5 раза", — сообщили в пресс-службе.
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