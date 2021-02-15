Президент РФ Владимир Путин поручил провести эксперимент по использованию электронных дубликатов документов, сообщается на сайте Кремля.

"Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами, а также определить в целях проведения этого эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от неправомерного использования электронных дубликатов документов. Срок — 1 декабря 2021 года", — указано в сообщении.