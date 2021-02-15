Журналист и телеведущий Владимир Соловьев сообщил о блокировке своего аккаунта в Clubhouse.
"Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о "ценности свобода слова" на этой площадке. (О причинах блокировки) у меня предположений нет. Тут, правда, написали какие-то забавные люди, что это было связано с коллективной жалобой. Это показывает, что площадка, по крайней мере, легко манипулируется разными "биониклами", — рассказал Соловьев РИА Новости.
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