Стоунхендж построили из более древнего валлийского памятника

Стоунхендж построен из камней более древнего памятника, утверждают археологи. Учёные пришли к такому выводу на основании раскопок, проводившихся на участке Ваун-Таун. Там находился памятник, построенный древними жителями валлийского региона Пресели.

Специалисты обнаружили четыре камня, расположенные по дуге и шерсть пустых отверстий в земле. Археологи считают, что раньше в них тоже были камни, составлявшие круг, но потом их кто-то забрал.

Археологи обратили внимание на необычную форму отверстия оригинальной пятиугольной формы. Её размеры полностью совпадали с размерами камня 62 из Стоунхенджа. На этом основании эксперты утверждают, что и остальные извлечённые из отверстий камни были перенесены на место строительства Стоунхенджа.

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