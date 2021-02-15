Цвет яблок влияет на их полезные свойства

Оказывается, разные по цвету фрукты отличаются не только вкусовыми, но и полезными свойствами.

Так, в зелёных яблоках содержится большое количество хлорофилла, поэтому они особенно полезны для людей, страдающих аллергией. А вот железа в них очень мало. Употребление зелёных яблок подавляет рост бактерий в кишечнике, поэтому их рекомендуется есть для нормализации работу ЖКТ, сообщает Planet Today.

Жёлтые яблоки — источник каротина, поэтому они в первую очередь полезны для людей, страдающих заболеваниями печени или желчного пузыря.

Яблоки красного цвета содержат большое количество антиоксидантов, защищающих организм от воздействия ультрафиолета. Употребление красных яблок способствует способствует предотвращению процессов раннего старения.﻿