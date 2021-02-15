Геном обезьяны капуцинов раскрыл секрет её долгой жизни

Канадские биологи Университета Калгари совместно с британскими коллегами из Университета Ливерпуль секвенировали геном обезьяны-капуцина, обнаружив новые генетические ключи к эволюции их долгой жизни и большого объёма мозга.

Научная работа опубликована в PNAS.

"У капуцинов самый большой относительный размер мозга среди обезьян, и они могут дожить до 50 лет, несмотря на свой небольшой размер, но их генетическая основа до сих пор оставалась неизученной", — объяснил профессор Жоао Педро де Магальяйнс, изучающий старение в Университете Ливерпуль.

Используя сравнительный геномный подход, учёным удалось определить гены, находящиеся под эволюционным отбором, связанным с долголетием и развитием мозга.

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