В Египте обнаружили пивоварню возрастом около 5000 лет

Археологи обнаружили на севере древнего города Абидос пивоварню. Возраст находки составляет 5000 лет. По словам исследователей, пивоварня была построена в эпоху правления фараона Нармера.

Фабрика по производству вина располагалась на восьми крупных участках, длина которых достигала 20 м, а ширина 2,5 м.

На каждом участке специалисты обнаружили около 40 горшков из глины. В них нагревали воду и зерно.

В результате одного производственного цикла фабрика выпускала 22 л пива.

Данное место было выбрано для строительства пивоварни, чтобы обеспечивать проведение ритуалов, проводившихся в погребальных помещениях первых правителей Египта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте в городе Асуане во время съёмок фильма случайно нашли настоящую мумию. По словам археологов, возраст мумии составляет около 2000 лет.