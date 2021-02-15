Японцы придумали эффективное средство от облысения

Найден новый способ борьбы с облысением, благодаря которому на голове снова начнут расти волосы. Открытие принадлежит специалисты из Исследовательского института Riken (Япония), сообщает портал EurekAlert.

Волосы растут циклично, поэтому даже при полной потере волос на коже могут появиться новые волоски. Японским учёным удалось создать идеальный "рецепт роста волос.

Из стволовых клеток учёные вырастили натуральные фолликулы волос, благодаря которым можно активизировать рост новых прядей с вероятностью 81%. Метод протестировали на грызунах. В ближайшее время технологию испытают на людях.