Facebook выпустит собственные умные часы

Компания Facebook приступила к разработке собственных умных часов. Гаджет должен выйти на рынок уже в 2022 году. Об этом сообщает технологическое издание Information.

Часы будут работать на операционной системе Android и смогут синхронизироваться с социальной сетью Facebook, позволяя пользователю отвечать на сообщения. Также устройство будет следить за состоянием здоровья своего владельца.

Издание утверждает, что параллельно в Facebook разрабатывают собственную операционную систему, которая в будущем будет устанавливаться на все гаджеты компании.