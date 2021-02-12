Учёные из Бразилии встревожены новой вспышкой жёлтой лихорадки, которая может быть опаснее, чем коронавирус, сообщает The Mirror. Согласно данным специалистов, каждый год 30 тыс. человек в мире умирают от вируса, который распространяется между приматами и людьми через комаров.
От жёлтой лихорадки есть вакцины, поэтому учёные отправляются в джунгли, чтобы привить тамаринов золотого льва, сообщает BBC Future.
Вакцинация обезьян поможет предотвратить новую пандемию, считают эксперты.
"Если вы вакцинируете обезьян, у вас будет меньше особей, которые несут болезнь. Это стадный иммунитет", — пояснил биолог Карлос Рамон Руис-Миранда из Государственного университета северного Рио-де-Жанейро.
В последнее время тамарины стали селиться ближе к людям, что повышает риск заражения.
Обезьянам вводят в желудок снотворное, чтобы обезопасить их организм от вируса. По словам учёных, после заражения вирус остаётся активным от четырёх до шести дней.
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