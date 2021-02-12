Биологи: вакцинация обезьян поможет предотвратить новую пандемию

Учёные из Бразилии встревожены новой вспышкой жёлтой лихорадки, которая может быть опаснее, чем коронавирус, сообщает The Mirror. Согласно данным специалистов, каждый год 30 тыс. человек в мире умирают от вируса, который распространяется между приматами и людьми через комаров.

От жёлтой лихорадки есть вакцины, поэтому учёные отправляются в джунгли, чтобы привить тамаринов золотого льва, сообщает BBC Future.

Вакцинация обезьян поможет предотвратить новую пандемию, считают эксперты.

"Если вы вакцинируете обезьян, у вас будет меньше особей, которые несут болезнь. Это стадный иммунитет", — пояснил биолог Карлос Рамон Руис-Миранда из Государственного университета северного Рио-де-Жанейро.

В последнее время тамарины стали селиться ближе к людям, что повышает риск заражения.

Обезьянам вводят в желудок снотворное, чтобы обезопасить их организм от вируса. По словам учёных, после заражения вирус остаётся активным от четырёх до шести дней.