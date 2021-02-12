Регулярный стресс может спровоцировать развитие депрессии и невроза, поэтому очень важно своевременно определять его уровень.
Измерить уровень стресса можно будет с помощью специального устройства, изобретённого инженерами из Швейцарии.
Определить уровень стресса в режиме реального времени поможет чип. Также он сможет передавать данные пациента врачам. Устройство определяет содержание гормонов усталости в крови, в частности, кортизол.
Разработка может быть использована для лечения депрессии и неврозов, а также диабета, аллергии, синдрома усталости и ожирения.
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