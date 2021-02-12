В Швейцарии создали чип для измерения уровня стресса

Регулярный стресс может спровоцировать развитие депрессии и невроза, поэтому очень важно своевременно определять его уровень.

Измерить уровень стресса можно будет с помощью специального устройства, изобретённого инженерами из Швейцарии.

Определить уровень стресса в режиме реального времени поможет чип. Также он сможет передавать данные пациента врачам. Устройство определяет содержание гормонов усталости в крови, в частности, кортизол.

Разработка может быть использована для лечения депрессии и неврозов, а также диабета, аллергии, синдрома усталости и ожирения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что клетки головного мозга хотят использовать для создания микрочипов.

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