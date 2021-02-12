Возле Стоунхенджа обнаружили загадочный артефакт возрастом 4500 лет

Рядом с древней обсерваторией Стоунхендж на месте прокладки будущего туннеля археологи обнаружили новые следы присутствия человека, охватывающие временной период в 7000 лет. Учёных заинтересовал сланцевый предмет, найденный на могиле женщины, возраст которого составляет 4500 лет.

Ранее специалисты не находили ничего подобного. Учёные пока не могут объяснить предназначение этого артефакта. Но есть версия, что это церемониальная чаша, которую специально повредили перед тем, как положить в могилу, сообщил один из участников раскопок доктор Мэтт Ливерс.

Кроме того, археологи обнаружили некое С-образное сооружение, построенное примерно в эпоху бронзового века. Его предназначение тоже пока неизвестно.