Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Мостовой принёс "Зениту" победу над сборной Узбекистана
По дороге в "цифру": эксперт рассказал об особенностях цифрового рубля
Эксперт в банковской сфере: простой способ уберечься от мошенников
Майгуров и IBU отреагировали на скандал с логотипом СБР
Мумию женщины обнаружили в квартире в центре Москвы
Русско-японская война сказывается до сих пор
Шутка Николая Дроздова о Северном полюсе покорила TikTok
Россиянин Карацев обыграл девятую ракетку мира на Australian Open
Глава СВР о возможном главе ЦРУ: достойная трудовая биография

На Ямале приступили к изучению останков мамонта Талибе

Наука

Обнаруженные в районе Сеяхи Ямальского района останки мамонта передадут в лаборатории, где учёные проведут радиоуглеродное датирование находки.

На Ямале приступили к изучению останков мамонта Талибе

Планируется исследовать фрагменты зубов животного, костей и шерсти. Кроме того, будет сделано полное описание, что позволит определить пол и возраст мамонта.

"Образцы будут переданы в лаборатории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы на радиоуглеродное датирование. После тщательного изучения можно выдвинуть гипотезы о причинах его гибели. Дальнейшие исследования позволят определить питание в процессе его жизни. Это важно для понимания, в каких условиях животное обитало", — сообщил в интервью ИА "Север-Пресс" специалист Института экологии растений и животных Павел Косинцев.

Первые результаты исследования будут получены в ближайшие несколько месяцев, а итоги анализа из лаборатории — в августе.

На Ямале часто находят кости мамонтов. Так, в 1988 и 2007 году здесь были обнаружены останки мамонтят.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Россиянин Карацев обыграл девятую ракетку мира на Australian Open
Глава СВР о возможном главе ЦРУ: достойная трудовая биография
На Ямале приступили к изучению останков мамонта Талибе
Рустам Гильфанов рассказал, как найти идею для стартапа
Ирина Круг призналась, что не держит зла на убийц мужа
Ксения Собчак пыталась закадрить Александра Гудкова
Встреча Путина и Лукашенко: что известно
IBU не включил российские этапы в календарь Кубка мира до 2026 года
Астрономы открыли самый удалённый объект в Солнечной системы
Приятель обозвал Давида Манукяна "каблуком"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха

Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.

Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Фигурное катание
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Биатлон
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Биатлон
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Василий Амирджанов Конституции могут понадобиться новые поправки Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дефицит электроэнергии на Украине: кто виноват и что делать Руслан Веснянко Любовь Степушова Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке
Общество
С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код
Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены
Российский шоу-бизнес
Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников