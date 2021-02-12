На Ямале приступили к изучению останков мамонта Талибе

Обнаруженные в районе Сеяхи Ямальского района останки мамонта передадут в лаборатории, где учёные проведут радиоуглеродное датирование находки.

Планируется исследовать фрагменты зубов животного, костей и шерсти. Кроме того, будет сделано полное описание, что позволит определить пол и возраст мамонта.

"Образцы будут переданы в лаборатории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы на радиоуглеродное датирование. После тщательного изучения можно выдвинуть гипотезы о причинах его гибели. Дальнейшие исследования позволят определить питание в процессе его жизни. Это важно для понимания, в каких условиях животное обитало", — сообщил в интервью ИА "Север-Пресс" специалист Института экологии растений и животных Павел Косинцев.

Первые результаты исследования будут получены в ближайшие несколько месяцев, а итоги анализа из лаборатории — в августе.

На Ямале часто находят кости мамонтов. Так, в 1988 и 2007 году здесь были обнаружены останки мамонтят.