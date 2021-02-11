Добавляемые в продукты и косметику наночастицы опасны для здоровья

Международная группа экспертов пришла к выводу, что в косметике и продуктах питания могут содержаться опасные для здоровья человека наночастицы, сообщает ToDay News Ufa. Научная работа опубликована в издании Nature Communications.

Сегодня наноматериалы входят в состав продуктов, одежды и косметических средства. Это не противоречит закону, но нельзя и отрицать их влияние на организм..

В ходе исследования специалисты проанализировали поведение наночастиц золота в пищевых цепочках. Оказалось, что попадая в организм человека, они меняют размер и становятся более опасными.

Так, наночастицы накапливаются во внутренних органах, особенно в головном мозге.

Однако, по мнению экспертов, недостаточно просто запретить их использование. Содержание наночастиц в продукте очень сложно определить. Проблема ребуется решения на глобальном уровне.