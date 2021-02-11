COVID-19 может бесконечно жить в головном мозге

Американские специалисты пришли к выводу, что коронавирус может навсегда оставаться в головном мозге.

Учёные провели эксперимент. Они заразили COVID-19 грызунов через нос.

Вирус проник в мозг и поразил внутренние органы. Через три дня вирус поразил лёгкие животных, а на 5-6 день началось их очищение.

Также специалисты отметили, что уровень концентрации вируса в мозге в 1000 раз превышал его концентрацию в лёгких. Животные ослабли, потеряли ориентацию в пространстве, также у них начались проблемы с дыханием.

Исследование показало, что основная концентрация SARS-CoV-2 находится в мозге. А так как коронавирус живёт очень долго, то начинаются проблемы со здоровьем.

В медицинской практике бывают случаи, когда пациента вылечили от коронавируса, но через несколько дней он умер. Такое может случиться только если поражён мозг.

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