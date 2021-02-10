Общающиеся с друзьями самки жирафов живут дольше, чем одиночки

Швейцарские учёные из Университета Цюриха проводили наблюдения за 512 самками жирафов, обитающих на севере Танзании.

В период с 2012 по 2016 год они шесть раз в год исследовали местность и фотографировали самок жирафов, которые им встречались.

Для идентификации жирафов по их образцам учёные использовали программу WildID.

"Каждый жираф рождается с уникальным рисунком пятен, и они остаются неизменными на протяжении всей их жизни", — пояснила Моника Бонд.

Специалисты построили социальную сеть жирафов, чтобы отобразить отношения самок друг с другом, а также средний размер их группы.

На основании полученных данных учёные пришли к выводу, что самки жирафов, которые социализировались в группах, живут дольше, чем самки-одиночки.