Ночное искусственное освещение повышает риск развития рака щитовидки

Онкологи из США обнаружили связь между ночным уличным освещением и риском развития рака щитовидной железы, сообщает dni24. com.

В исследовании приняли участие 464 371 человек. Наблюдения за ними проводились в течение 13 лет.

В ходе исследования специалисты изучали, как искусственное освещение влияет на здоровье людей. Точные данные о ночном искусственном освещении эксперты эксперты получили с помощью спутников.

За весь период наблюдения у 384 мужчин и 472 женщин было обнаружено злокачественное образование.

Учёные пришли к выводу, что у людей, которые живут в районах с более ярким искусственным освещением, риск развития рака составляет 55%.

Это связано с тем, что под воздействием ночного освещения в организме прекращается выработка мелатонина — гормона, обладающего противоопухолевым действием.