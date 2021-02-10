Летучие мыши в Азии являются носителями нового коронавируса

Учёные пришли к выводу, что связанные с Sars-CoV-2 коронавирусы, могут быть распространены в популяциях летучих мышей во многих частях Азии. В частности, речь идёт о летучих мышах, обитающих в заповеднике дикой природы на востоке Таиланда, сообщает Nature Communications.

Носители нового вируса — подковоносые летучие мыши, живущие в тайской пещере. Вирус получил название RacCS203. Его геном на 91,5% совпадает с геномом Sars-CoV-2. Кроме того, учёные обнаружили, что этот вирус связан с коронавирусом — RmYN02, который ранее выявили у летучих мышей в китайской провинции. С геномом Sars-CoV-2 он совпадает на 93,6%.

Пока учёные не могут объяснить происхождение Sars-CoV-2.

В ходе более ранних исследований было установлено, что сначала он возник у животных (вероятно, у рукокрылых), а потом стал заразен для человека.