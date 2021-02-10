На орбиту Марса вышел первый космический аппарат ОАЭ Al Amal ("Надежда"). Об этом сообщается в микроблоге миссии в Twitter.
Благодаря оснащению трёх камер аппарат способен проводить наблюдение в трёх диапазонах: видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом. Его можно использовать для исследования климата и нижних слоёв атмосферы Марса.
Космический аппарат будет находиться на орбите в течение двух лет.
Миссия Al Amal в том, чтобы выявить силы, влияющие на климат Марса и составить полную картину его атмосферы.
Аппарат был запущен в июле прошлого года с помощью японской ракеты. Стоимость марсианской миссии составляет в $200 млн.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жизнь на Марсе может скрываться в глубине планеты.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.