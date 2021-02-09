Археологи обнаружили на месте города Айзаной в Турции древнеримский кувшин с серебряными монетами, сообщает Live Science. По оценкам специалистов, клад был зарыт более двух тысяч лет назад. В то время эта территория находилась под властью Рима.
Находку обнаружили ещё два года назад. Всё это время учёные тщательно изучали артефакты. Вместе с кувшином неизвестный владелец спрятал более 650 монет.
Учёные выяснили, что большая часть денариев, ставших частью клада, была отчеканена в Италии, а кистофоры — в Пергаме, античном городе, располагавшемся на территории современной Турции.
Все монеты датированы примерно 75-4 гг. до нашей эры.
Стоит отметить, что монеты из клада хорошо сохранились. На них отчётливо изображены сцены из древнегреческих мифов, а также портреты римских политических деятелей.
Учёные полагают, что владелец кувшина был богатым человеком. Но что именно побудило его зарыть клад, навсегда останется тайной.
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