В Турции обнаружили античный кувшин с серебряными монетами

Археологи обнаружили на месте города Айзаной в Турции древнеримский кувшин с серебряными монетами, сообщает Live Science. По оценкам специалистов, клад был зарыт более двух тысяч лет назад. В то время эта территория находилась под властью Рима.

Находку обнаружили ещё два года назад. Всё это время учёные тщательно изучали артефакты. Вместе с кувшином неизвестный владелец спрятал более 650 монет.

Учёные выяснили, что большая часть денариев, ставших частью клада, была отчеканена в Италии, а кистофоры — в Пергаме, античном городе, располагавшемся на территории современной Турции.

Все монеты датированы примерно 75-4 гг. до нашей эры.

Стоит отметить, что монеты из клада хорошо сохранились. На них отчётливо изображены сцены из древнегреческих мифов, а также портреты римских политических деятелей.

Учёные полагают, что владелец кувшина был богатым человеком. Но что именно побудило его зарыть клад, навсегда останется тайной.