Воронежские учёные создали технологию производства коллагена из рыбьей шкуры. Из полученного продукта можно изготавливать косметику и даже подгузники.
В результате экспериментов учёные пришли к выводу, что для этих целей лучше всего подходят шкуры таких прудовых рыб, как карпы, толстолобики и белый амур.
"На получение коллагена из свиных ушей или мясной обрези уходят четыре-пять недель, а при использовании в качестве сырья кожи карпа процесс занимает всего восемь-девять суток. Плюс, продукт на основе рыбы получается более чистым и безопасным. В коллагене животного происхождения могут присутствовать инфекционные агенты — например, возбудитель коровьего бешенства. С рыбьей кожей такой проблемы нет", — сообщил в интервью KP. Ru доцент кафедры биохимии и биотехнологий Воронежского государственного университета инженерных технологий Станислав Сторублевцев.
Полученный из рыбьей кожи коллаген также пригоден для изготовления подгузников.
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