В Воронеже научились делать из рыбы подгузники и крем

Воронежские учёные создали технологию производства коллагена из рыбьей шкуры. Из полученного продукта можно изготавливать косметику и даже подгузники.

В результате экспериментов учёные пришли к выводу, что для этих целей лучше всего подходят шкуры таких прудовых рыб, как карпы, толстолобики и белый амур.

"На получение коллагена из свиных ушей или мясной обрези уходят четыре-пять недель, а при использовании в качестве сырья кожи карпа процесс занимает всего восемь-девять суток. Плюс, продукт на основе рыбы получается более чистым и безопасным. В коллагене животного происхождения могут присутствовать инфекционные агенты — например, возбудитель коровьего бешенства. С рыбьей кожей такой проблемы нет", — сообщил в интервью KP. Ru доцент кафедры биохимии и биотехнологий Воронежского государственного университета инженерных технологий Станислав Сторублевцев.

Полученный из рыбьей кожи коллаген также пригоден для изготовления подгузников.