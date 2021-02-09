В азиатской части России температура будет ниже нормы на 2-6 градусов. В европейской части страны будет противоположная ситуация. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Температурный фон на азиатской части страны в январе был ниже нормы на 2-6 градусов, а на европейской территории был выше нормы. Такое необычное распределение температур. Прямо Урал разделил страну по температурному признаку", — отметил синоптик.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.