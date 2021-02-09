Индейцы унаследовали форму губ от древних денисовцев

Ген, влияющий на форму губ коренных жителей Америки, был унаследован ими ещё от древних денисовцев, утверждают генетики из Университетского колледжа Лондона (UCL). Научная работа опубликована в издании Science Advances.

В проекте участвовали 6 тыс. жителей Латинской Америки. Специалисты определили 32 области гена, которые определяют форму носа, губ, челюстей и бровей. В ходе исследования генетики идентифицировали область, которая оказалась самой древней. Учёные считают, что индейцы унаследовали её от денисовцев, живших на территорию Центральной Азии несколько десятков лет назад. Ранее уже было установлено, что денисовцы скрещивались с современными людьми.

"Обнаруженные нами гены формы лица, возможно, были продуктом эволюции, когда древние люди адаптировались к окружающей среде. Возможно, версия гена, определяющего форму губ, которая присутствовала у денисовцев, способствовала такому распределению жировых отложений, которое обеспечивало адаптацию к холодному климату Центральной Азии, и этот ген был передан современным людям, когда эти две группы встретились и скрестились", — объясняет генетик Каустуб Адхикари.

Учёные впервые обнаружили ген другого древнего подвида, определяющий форму лица современного человека.

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