Уже в текущем году на портале Госуслуг появится около 170 новых сервисов.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно, в этом году будет еще около 170 новых введено. И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь. И здесь действительно специалисты по коммуникациям обеспечат короткий эффективный контакт", — отметил чиновник.