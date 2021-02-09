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На портале Госуслуг появится около 170 новых сервисов

Наука » Технологии » Интернет

Уже в текущем году на портале Госуслуг появится около 170 новых сервисов.

Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно, в этом году будет еще около 170 новых введено. И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь. И здесь действительно специалисты по коммуникациям обеспечат короткий эффективный контакт", — отметил чиновник.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Владимир Губарев
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На портале Госуслуг появится около 170 новых сервисов
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