Северный Ледовитый океан дважды становился пресным за 150 тыс. лет

За последние 150 тыс. лет Северный Ледовитый океан уже дважды становился пресным. К такому выводу пришли немецкие геохимики.

Как сообщает МедиаПоток, его воду можно было использовать для питья ещё 131 тыс. лет назад. Позже океан стал солёным.

Около 70 тыс. лет назад начался новый период опреснения, он закончился 62 тыс. лет назад. Учёные пока не могут спрогнозировать срок наступления нового периода.

Специалисты изучили отложения, формирующиеся в присутствии солёной воды океана. Учёные пришли к выводу, что к опреснению воды привело таяние льдов, толщина которых в период похолодания могла достигать одного километра.

Ранее учёные разработали новую подробную карту дна Северного Ледовитого океана - IBCAO 4.0. Она поможет различным специалистам разгадать многочисленные тайны Арктики.