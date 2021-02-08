Обезьяны подслушивают чужие "разговоры"

Швейцарские биологи Государственного университета в Цюрихе в ходе наблюдений за игрунками, обитающими на территории Бразилии, обнаружили, что эти приматы способны подслушивать "разговоры" сородичей, сообщает издание "Популярная Механика". Более того, представители этого вида обезьян даже могут извлечь выгоду из подслушанного.

У обыкновенных игрунков хорошо развиты способности к коммуникации.

Учёные решили выяснить, как игрунки будут реагировать на записанные "разговоры" их сородичей. Оказалось, что записи этих "бесед" намного интереснее для игрунков , чем записи одиноких бормотаний.