Швейцарские биологи Государственного университета в Цюрихе в ходе наблюдений за игрунками, обитающими на территории Бразилии, обнаружили, что эти приматы способны подслушивать "разговоры" сородичей, сообщает издание "Популярная Механика". Более того, представители этого вида обезьян даже могут извлечь выгоду из подслушанного.
У обыкновенных игрунков хорошо развиты способности к коммуникации.
Учёные решили выяснить, как игрунки будут реагировать на записанные "разговоры" их сородичей. Оказалось, что записи этих "бесед" намного интереснее для игрунков , чем записи одиноких бормотаний.
"Мы измеряли степень интереса по изменению температуры носа — если обезьяна проявляет заинтересованность, то у нее резко снижается температура носа. Оказалось, что если игрунки слышат запись диалога, то быстро эмоционально включаются в него. Более того, эксперименты показали, что обезьяны интересуются диалогом сородичей более активно, если понимают, что могут получить какую-то выгоду", — пояснили авторы исследования.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?