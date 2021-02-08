Аварийный радиомаяк ПАРМ-406 СП протестируют на "Розе Хутор"

В конце января единственный в стране разработчик технологии производства комплекса навигационного оборудования, применяемого в Международной поисковой спутниковой системе КОСПАС-САРСАТ, филиал АО ОРКК "Научно-исследовательский институт космического приборостроения" представил на курорте "Роза Хутор" уникальный персональный радиомаяк первого класса со временем работы 48 часов.

Прибор предназначен для передачи аварийного сообщения непосредственно в систему КОСПАС-САРСАТ с координатами места бедствия и обеспечения ближнего привода поисково-спасательных сил посредством радиочастотного и проблескового маяков.

"Роза Хутор", также как и ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова" и АО "Апшеронск-Лагонаки", проведет в течение зимнего сезона первые тестирования данных персональных радиомаяков.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов: "У нас действует специальный полигон, где отрабатываются навыки поиска и спасения оказавшихся в лавине в имитированных условиях — обнаружение, зондирование, откапывание и тд. Соответственно есть возможность провести испытания подобного, поискового оборудования в настоящих "полевых" условиях. Такие тренировки проходят на высоте 2100 метров над уровнем моря. На курорте работают собственные противолавиная, метео и поисково-спасательные службы, трудятся высококлассные специалисты, поэтому по итогам проведенных тестов мы будем готовы предоставить изобретателям самое квалифицированное мнение о практической эксплуатации радиомаяков".

По мнению разработчиков, внедрение спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ в туристической сфере Краснодарского края позволит обеспечить безопасность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, вследствие чего будет сокращено время оказания помощи пострадавшим, а также существенно снижены материальные затраты на проведение аварийно-спасательных работ.