Астрономы назвали Плутон огромной "свалкой комет"

Несмотря на то, что Плутон не считается полноценной планетой Солнечной системы, он по-прежнему представляет интерес как для учёных, так и для любителей астрономии.

Американские специалисты провели исследование, в ходе которого проверили химический состав породы на поверхности Плутона, и сделали неожиданное открытие относительно происхождения этой планеты.

Согласно гипотезе специалистов, Плутон является результатом столкновения нескольких комет, таким образом он стал для них настоящей космической свалкой.

В пользу данного предположения говорит тот факт, что состав кометы Чурюмова-Герасименко, например, очень схож с веществами, которых очень много на Плутоне. Эксперты считают, что это не может быть простым совпадением.

Ранее астрономы выяснили, как на Плутоне образуются снежные шапки.

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