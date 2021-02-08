Несмотря на то, что Плутон не считается полноценной планетой Солнечной системы, он по-прежнему представляет интерес как для учёных, так и для любителей астрономии.
Американские специалисты провели исследование, в ходе которого проверили химический состав породы на поверхности Плутона, и сделали неожиданное открытие относительно происхождения этой планеты.
Согласно гипотезе специалистов, Плутон является результатом столкновения нескольких комет, таким образом он стал для них настоящей космической свалкой.
В пользу данного предположения говорит тот факт, что состав кометы Чурюмова-Герасименко, например, очень схож с веществами, которых очень много на Плутоне. Эксперты считают, что это не может быть простым совпадением.
Ранее астрономы выяснили, как на Плутоне образуются снежные шапки.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?