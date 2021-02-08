В тунце обнаружили пептид, убивающий COVID-19

В тунце содержится пептид, который позволяет эффективно бороться с COVID-19. Об открытии заявили китайские учёные.

В общей сложности специалисты исследовали 142 пептида, содержащихся в мышечной массе это рыбы.

Предполагается, что один из них обладает способностью убивать коронавирус.

Пептид получил название EEAGGATAAQIEM (E-M).

На его основе учёные планируют создать пищевую добавку, которую можно будет использовать для профилактики заболевания. Кроме того, она поможет восстановить ткани организма, пострадавшие после перенесённого заболевания.

Пептид EEAGGATAAQIEM (E-M) также может ингибировать ангиотензинпревращающий фермент, который позволяет COVID-19 проникать в здоровые клетки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что группа ВОЗ в Ухане получила данные, "которые ещё никто не видел".