В тунце содержится пептид, который позволяет эффективно бороться с COVID-19. Об открытии заявили китайские учёные.
В общей сложности специалисты исследовали 142 пептида, содержащихся в мышечной массе это рыбы.
Предполагается, что один из них обладает способностью убивать коронавирус.
Пептид получил название EEAGGATAAQIEM (E-M).
На его основе учёные планируют создать пищевую добавку, которую можно будет использовать для профилактики заболевания. Кроме того, она поможет восстановить ткани организма, пострадавшие после перенесённого заболевания.
Пептид EEAGGATAAQIEM (E-M) также может ингибировать ангиотензинпревращающий фермент, который позволяет COVID-19 проникать в здоровые клетки.
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