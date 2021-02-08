На Филиппинах обнаружен носорог возрастом 700 тысяч лет

Антропологи пытаются разгадать тайну древнего носорога, найденного на Филиппинах ещё в 2018 году. Возраст находки составляет 700 тысяч лет, сообщает ToDay News Ufa.

Внимание специалистов привлекли следы воздействия примитивных орудий труда. На данный момент учёные не могут объяснить их происхождение.

Известно, что в то время люди ещё не могли создавать орудия труда из подручных материалов.

Антропологи считают, что следы, возможно, оставили представители так называемого типа Homo erectus, которые исчезли примерно 140 тысяч лет назад. Учёные полагают, что они отправились в морское путешествие: ведь Филиппины — изолированная цепь островов в Тихом океане. Выходит, что обратно они не вернулись.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Якутии обнаружили уникального носорога ледникового периода.