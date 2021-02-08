Несмотря на внушительные размеры и высокую продолжительность жизни, слоны не имеют самый высокий риск развития онкологических заболеваний.
Опухоль развивается в организме, если генетические мутации провоцируют ускорение воспроизводства отдельных клеток. Таким образом, высокая продолжительность жизни предоставляет раковым мутациям больше шансов формироваться.
У крупных животных больше клеток, поэтому у них чаще могут развиваться новообразования. Кроме того, слоны входят в число самых крупных наземных животных, они долгожители, но у них редко встречается рак.
Всё дело в особенности генома этих животных, который содержит 20 дополнительных дубликатов гена-супрессора p53, подавляющего развитие опухолей.
"Определив, насколько большие, долгоживущие виды эволюционировали более эффективные способы подавления рака, мы можем узнать что-то новое о том, как работает эволюция, и, надеюсь, найти способы использовать эти знания, чтобы вдохновить на новые методы лечения рака", — надеются авторы исследования.
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