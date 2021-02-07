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Эксперт рассказал, как определить, что Wi-Fi был взломан

Наука » Технологии

Определить факт взлома Wi-Fi сети можно по стандартной панели управления роутера. Об этом рассказал специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский.

"Вы его открывайте и видите список девайсов, которые подключены к вашему Wi-Fi. Если вы увидите какой-то девайс, который вам не принадлежит, значит вот, пожалуйста, уже понятно, что что-то происходит", — объяснил эксперт телеканалу "Звезда".

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Владимир Губарев
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