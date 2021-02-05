В Швеции нашли монету эпохи викингов, известную только по иллюстрациям

Археологи обнаружили в Швеции клад из серебряных монет эпохи викингов, отчеканенных в 990-х годах нашей эры. Внимание учёных привлекла монета, которая была известна им только по иллюстрациям из книги о французских монетах, изданной в 1790 году, сообщает Planet Today со ссылкой на сайт Стокгольмского университета.

"В старинной книге говорится, что такая монета была в одной из частных коллекций, но с 1790 года никто не видел ее. Некоторые специалисты считали, что такой монеты вообще не существовало, а авторы книги что-то перепутали. Но теперь у нас есть реальный экземпляр этой редкости, найденный в Швеции", — отметил профессор Йенс Кристиан Мосгаард.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов.