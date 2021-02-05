В Крыму обнаружили новый сорт дерева с необычной окраской листьев

В июне 2020 года в районе Джанкоя (Крым) обнаружено дерево рода "айлант высочайший" с необычной окраской листьев. Открытие принадлежит заведующему кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ Константин Ефетов.

В результате исследования выяснилось, что необычная окраска листьев является результатом мутации, при которой в некоторых частях листа не вырабатывается хлорофилл.

Особенность нового сорта айланта в том, что он устойчив к засухе и не прихотлив к почве. По мнению специалистов, оно поможет озеленить Крымский полуостров.

Айлант высочайший был завезён в Европу в XVIII веке, а в XIX веке появился на территории Крыма.

По словам учёного, необычную окраска дерева можно будет наблюдать в мае, когда распустятся листься.