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В Израиле обнаружили древнейший в мире орнамент

Наука

Археологи обнаружили в окрестностях города Рамле (Израиль) останки зубра, жившего 120 тыс. лет назад. Особенность находки в том, что на одной из костей сохранились полосы, выгравированные человеком, сообщает Planet Today.

Возможно, таким образом, древний человек хотел подчеркнуть духовную связь между охотником и жертвой.

Длина выгравированных полос составляет от 38 до 42 мм. Учёные установили, что орнамент был сделан с помощью каменного инструмента.

Гравировка была сделана специально, это не следы разделки туши животного: у борозд довольно чёткая форма, кроме того, они очень глубокие и широкие.

По словам специалистов, это самый древний в мире образец символической деятельности человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индонезии нашли наскальные рисунки, сделанные 44 тыс. лет назад.

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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