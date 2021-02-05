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Китай готов принимать данные своей первой миссии на Марс

Наука » Технологии

Китай завершил эксплуатационные проверки своей управляемой отражательной антенны.

Китай готов принимать данные своей первой миссии на Марс

По сообщениям местных СМИ, установка готова принимать сигналы от миссии "Тяньвэнь-1", которая, как ожидается, выйдет на орбиту Марса на следующей неделе.

Строительство массивного радиотелескопа для обслуживания первого рейса китайской миссии на Марс началось в 2018 году в северном регионе страны Тяньцзинь. Она была закончена как раз к тому времени, когда космический корабль приблизился к Красной планете.

  • Новая антенна-тарелка, которая была введена в эксплуатацию в четверг, состоит из 1328 высокоточных панелей, покрывающих площадь, равную десяти баскетбольным площадкам.

Её диаметр - 70 метров - беспрецедентный в Азии несмотря на то, что она на 30 метров меньше, чем самая большая в мире управляемая антенна на радиотелескопе Green Bank в американском штате Западная Вирджиния.

Ранее Китай использовал три антенны диаметром от 35 до 50 метров в Пекине и Куньмине. Но они были недостаточно сильны, чтобы обеспечить качественный прием данных с Марса, находящегося сейчас более чем в 180 млн км от Земли.

Марсианская орбита максимально удаляет планеты друг от друга на расстояние до 400 миллионов километров, когда они вращаются по разные стороны солнца.

  • Крайне важно для этого проекта то, что Китай теперь может связать все четыре телескопа страны, чтобы максимизировать их возможности.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Tianwen-1, который был запущен в июле 2020 года, должен достичь гравитационного поля Марса и выполнить прорывные маневры 10 февраля, за день до кануна Китайского Нового года.
  • Амбициозный проект китайского Национального космического управления (CNSA) направлен на развертывание на его поверхности марсианского орбитального аппарата и марсохода.
  • Если посадка аппарата пройдет успешно, Китай станет второй страной, успешно эксплуатирующей марсоход на Марсе после США.
  • Китайские ученые планируют использовать миссию Tianwen-1 для поиска свидетельств прошлой и нынешней жизни на планете, изучения ее почвы и атмосферы, характеристики распределения воды и составления карт поверхности Марса.
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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