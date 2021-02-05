Китай готов принимать данные своей первой миссии на Марс

Китай завершил эксплуатационные проверки своей управляемой отражательной антенны.
По сообщениям местных СМИ, установка готова принимать сигналы от миссии "Тяньвэнь-1", которая, как ожидается, выйдет на орбиту Марса на следующей неделе.
Строительство массивного радиотелескопа для обслуживания первого рейса китайской миссии на Марс началось в 2018 году в северном регионе страны Тяньцзинь. Она была закончена как раз к тому времени, когда космический корабль приблизился к Красной планете.
Её диаметр - 70 метров - беспрецедентный в Азии несмотря на то, что она на 30 метров меньше, чем самая большая в мире управляемая антенна на радиотелескопе Green Bank в американском штате Западная Вирджиния.
Ранее Китай использовал три антенны диаметром от 35 до 50 метров в Пекине и Куньмине. Но они были недостаточно сильны, чтобы обеспечить качественный прием данных с Марса, находящегося сейчас более чем в 180 млн км от Земли.
Марсианская орбита максимально удаляет планеты друг от друга на расстояние до 400 миллионов километров, когда они вращаются по разные стороны солнца.
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