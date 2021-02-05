Китай готов принимать данные своей первой миссии на Марс

Китай завершил эксплуатационные проверки своей управляемой отражательной антенны.

По сообщениям местных СМИ, установка готова принимать сигналы от миссии "Тяньвэнь-1", которая, как ожидается, выйдет на орбиту Марса на следующей неделе.

Строительство массивного радиотелескопа для обслуживания первого рейса китайской миссии на Марс началось в 2018 году в северном регионе страны Тяньцзинь. Она была закончена как раз к тому времени, когда космический корабль приблизился к Красной планете.

Новая антенна-тарелка, которая была введена в эксплуатацию в четверг, состоит из 1328 высокоточных панелей, покрывающих площадь, равную десяти баскетбольным площадкам.

Её диаметр - 70 метров - беспрецедентный в Азии несмотря на то, что она на 30 метров меньше, чем самая большая в мире управляемая антенна на радиотелескопе Green Bank в американском штате Западная Вирджиния.

Ранее Китай использовал три антенны диаметром от 35 до 50 метров в Пекине и Куньмине. Но они были недостаточно сильны, чтобы обеспечить качественный прием данных с Марса, находящегося сейчас более чем в 180 млн км от Земли.

Марсианская орбита максимально удаляет планеты друг от друга на расстояние до 400 миллионов километров, когда они вращаются по разные стороны солнца.

Крайне важно для этого проекта то, что Китай теперь может связать все четыре телескопа страны, чтобы максимизировать их возможности.

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