Миру грозит пандемия компьютерных вирусов

Новая и опасная волна инфекций захлестывает земной шар. Но вместо того, чтобы кашлять и чихать, он распространяется через клики и электронные письма. Теперь, когда все больше людей работают из дома, хакеры проводят полевой день, нацеливаясь на наши жесткие диски.

Так считает Николай Мурашов, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.

Выступая в четверг на IT-конференции, он заявил, что "эпидемия способствовала росту напряженности в информационном пространстве".

По его словам, онлайн-бандиты пользуются "недостаточно защищенными каналами удаленного доступа и эксплуатируют уязвимости программного обеспечения, используемые в условиях удаленной работы".

Мурашов также добавил, что в течение всего 2020 года, во время пандемии, число хакерских атак на правительственные организации, университеты и колледжи увеличилось.

Цель, в основном, одна: получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам кредитных карт".