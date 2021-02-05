Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Соцсети и мессенджеры могут заблокировать из-за призывов к протестам
Акций протеста в феврале не будет, заявил соратник Навального
Трамп покинул гильдию киноактёров США "по собственному желанию"
Криптовалюта Litentry за 2 минуты выросла на 7420% и достигла цены $18
Флешмоб здорового человека: россияне поддерживают силовиков
Супруги из США продали персональные данные на 4.27 биткоина
В Петербурге общественники навестили арестованных за участие в акциях
США намерены обеспечить себе "позицию силы" в конкуренции
Илон Маск поднял курс криптовалюты Dogecoin до $0,08

Миру грозит пандемия компьютерных вирусов

Наука » Технологии » Интернет

Новая и опасная волна инфекций захлестывает земной шар. Но вместо того, чтобы кашлять и чихать, он распространяется через клики и электронные письма. Теперь, когда все больше людей работают из дома, хакеры проводят полевой день, нацеливаясь на наши жесткие диски.

Миру грозит пандемия компьютерных вирусов

Так считает Николай Мурашов, заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.

Выступая в четверг на IT-конференции, он заявил, что "эпидемия способствовала росту напряженности в информационном пространстве".

По его словам, онлайн-бандиты пользуются "недостаточно защищенными каналами удаленного доступа и эксплуатируют уязвимости программного обеспечения, используемые в условиях удаленной работы".

Мурашов также добавил, что в течение всего 2020 года, во время пандемии, число хакерских атак на правительственные организации, университеты и колледжи увеличилось.

Цель, в основном, одна: получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам кредитных карт".

"По мере того, как развитые страны быстро переводили в онлайн-режим целые отрасли, от промышленности до консультаций врачей, открывались совершенно новые пути проникновения в чувствительные системы. Многих работников, не имевших доступа к корпоративным ноутбукам, попросили войти в систему со своих собственных устройств, открывая возможные задние двери для тех, кто хотел бы проникнуть и украсть с серверов компаний.

Тревожно, что центр был вынужден работать для защиты от ряда атак на критически важные объекты инфраструктуры, как в России, так и за рубежом", — сказал Мурашов.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Миру грозит пандемия компьютерных вирусов
Левада-Центр*: несмотря на всё происходящее, россияне верят в Путина
Соцсети и мессенджеры могут заблокировать из-за призывов к протестам
Акций протеста в феврале не будет, заявил соратник Навального
Трамп покинул гильдию киноактёров США "по собственному желанию"
Криптовалюта Litentry за 2 минуты выросла на 7420% и достигла цены $18
Флешмоб здорового человека: россияне поддерживают силовиков
Супруги из США продали персональные данные на 4.27 биткоина
В Петербурге общественники навестили арестованных за участие в акциях
Подростковый бунт и митинги: как родителям защитить детей
Популярное
Мир. Новости мира
Пора ли России рисовать новые границы

Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...

Пора ли России рисовать новые границы
Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального
Мир. Новости мира
Вопрос дня: почему Путин не в беде из-за Навального
Новости Украины
Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы
Политика. Новости и аналитика
Георгий Фёдоров: Путин — уже не тот. Переворот возможен
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Криминал
Задержанная в СИЗО выплеснула горячий суп в лицо надзирателю
Мир. Новости мира
СМИ США: американские "санкционные резервы" подходят к концу
Казус фон дер Ляйен: почему в ЕС возникли проблемы с вакцинами
Мир. Новости мира
Казус фон дер Ляйен: почему в ЕС возникли проблемы с вакцинами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников