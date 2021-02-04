Бабочки вдохновили инженеров на разработку более совершенных дронов

Порхание бабочек уже давно привлекало внимание учёных. Этот механизм, учитывая соотношение тела и крыльев насекомого, казался им загадочным.

Шведским специалистам из Лундского университета удалось приблизиться к разгадке этой тайны, сообщает gismeteo. ru.

Они проанализировали движения бабочки в аэродинамической трубе и пришли к выводу, что она использует очень эффективный алгоритм хлопка крыльями.

Когда бабочка взлетает вверх, её крылья плотно соединяются над телом, а между ними образуется воздушный карман. Когда крылья сталкиваются между собой, воздух из этого кармана выбрасывается наружу. В результате возникает воздушная струя, которая способствует движению бабочки вперёд.

Впервые этот механизм был описан ещё 50 лет назад, но только недавно учёные смогли подробно изучить его на примере бабочек во время свободного полёта.

Полученные данные будут использованы для разработки небольших дронов.