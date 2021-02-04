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В США придумали, как сделать древесину прозрачной

Наука » Технологии

В США создали прозрачную древесину для замены пластика и стекла, сообщает МедиаПоток.

Прозрачная древесина, по мнению американских специалистов, более практичный материал, чем обычное стекло, так как не разобьётся, если, например, в окно попадёт мяч.

Из состава древесины учёные удалили частицы лигнина, которые и делают материал непрозрачным.

Поверхность дерева обрабатывали перекисью водорода, ультрафиолетом и этиловым спиртом.

Для того, чтобы материал был гладким, его поры заполнили эпоксидной смолой.

Новый материал оказался намного прочнее, чем более ранние разработки. Пропускная способность прозрачной древесины составила 90%.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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